Валерия рассказала про учебу с Легкоступовой

Инстадива сообщила, что запомнит Валентину яркой и заметной 19-летней студенткой Российской академии музыки имени Гнесиных. Легкоступова, как и Валерия, обучалась в классе Иосифа Кобзона. Исполнительница хита "Часики" отметила, что Валентина обладала незаурядной внешностью, выделяясь толстой косой до пояса.
Напомним, что Валентина умерла в возрасте 54 лет. После получения черепно-мозговой травмы певица впала в кому, у нее начался отек мозга. Легкоступова ушла из жизни в реанимации московской больницы.
"Валя была очень разносторонним музыкантом. Ей, скрипачке, певице, был подвластен любой жанр -от джаза до фолка.", – написала жена Пригожина. Она выразила сожаление о том, что Легкоступова запомнится широкой публике только по некоторым популярным песням, среди которых есть "Ягода-малина".
Артистка проявила соболезнования родным и близким Валентины. "Светлая память нашей дорогой Валечке.", – заключила звезда. Фолловеры микроблога прокомментировали пост Валерии и выразили сожаление о трагической гибели Легкоступовой.
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