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Макс Корж обратился к белорусам с призывом прекратить протесты

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Белорусский рэпер Макс Корж обратился к соотечественникам с призывом прекратить протесты. По его мнению, их продолжение может привести к человеческим смертям.

Корж отметил, что белорусы уже продемонстрировали, что готовы дать отпор режиму, но сейчас им необходимо остановиться, поскольку одержать победу быстро не получится, передает "Царьград".

"Дальше только трупы", – констатировал рэпер.

Напомним, что по всей Белоруссии уже третий день не прекращаются массовые беспорядки. Тысячи людей вышли на улицы в знак несогласия с результатами президентских выборов, по результатам которых Александр Лукашенко в очередной раз одержал победу.

Автор: 11 августа 2020, 20:25

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