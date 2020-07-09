Фото страстного поцелуя Гузеевой с известным актером "слили" в Сеть

В Сети появилась фотография, на которой запечатлен поцелуй Ларисы Гузеевой с известным актером. Интимный кадр взбудоражил поклонников телеведущей.

Гузеева завоевала любовь зрителей благодаря участию в фильме "Жестокий романс". Она сыграла роль красавицы Ларисы Огудаловой, за чье сердце боролись сразу несколько мужчин. Партнером актрисы по картине стал Александр Мягков.

В своем инстаграм-аккаунте Гузеева разместила архивный кадр, сделанный во время съемок ленты. На черно-белом снимке актриса пылко целуется с Мягковым.

В подписи к посту телеведущая поздравила народного артиста с днем рождения. 8 июня Мягкову исполнилось 82 года. Гузеева поблагодарила судьбу за встречу с коллегой.

Поклонники не смогли пройти мимо интимного кадра. "Сколько интимности, нежности в этом фото!", "Сколько страсти и секса в этом поцелуе", "Вы красивы и талантливы!", – поделились мыслями комментаторы. Многие подписчики назвали фильм Эльдара Рязанова любимым.

Ранее актриса похвасталась новым образом. В личном микроблоге Лариса Гузеева опубликовала фотографию, где она запечатлена в салатовом спортивном костюме. Пользователям понравился наряд знаменитости, они назвали его летним и модным.