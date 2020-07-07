Дженнифер Энистон высказалась о воссоединении с Брэдом Питтом

Поводом для новых слухов о воссоединении Брэда Питта и Дженнифер Энистон стала их трогательная встреча на SAG Awards. Экс-возлюбленные очень рады были видеть друг друга. Поэтому поклонники не видят преград для восстановления их союза.
Питта и Энистон называли "золотой парой Голливуда". По мнению актрисы, такое звание им очень мешало. Они изо всех сил старались оправдывать ожидания фанатов, но реальное положение дел в семье было далеко от идеала.
Дженнифер призналась, что она и Брэд хотели нормальной семейной жизни, но бесконечные преследования журналистов и поклонников рушили идиллию. В конечном итоге пара устала. Их отношения начали портиться.
Многие считают, что именно Анджелина Джоли стала причиной развода Энистон и Питта. Но Дженнифер отметила – дело было не только в новом романе Брэда. Они не расстались бы так быстро, если их брак не развалился бы изнутри.
Напомним, Дженнифер Энистон и Брэд Питт начали встречаться в конце 90-х. Летом 2000 года у них была роскошная свадьба в Малибу. Совместных детей у экс-возлюбленных так и не появилось.
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