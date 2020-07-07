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Дженнифер Энистон высказалась о воссоединении с Брэдом Питтом

Дженнифер Энистон высказалась о воссоединении с Брэдом Питтом

Дженнифер Энистон. Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com
Фанаты очень хотят, чтобы Дженнифер Энистон и Брэд Питт снова были вместе, ведь, по их мнению, они являются отличной парой. Актриса знает, что поклонники неустанно говорят о воссоединении с бывшим избранником, поэтому решила напомнить, почему их брак был обречен.
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Поводом для новых слухов о воссоединении Брэда Питта и Дженнифер Энистон стала их трогательная встреча на SAG Awards. Экс-возлюбленные очень рады были видеть друг друга. Поэтому поклонники не видят преград для восстановления их союза.

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 Дженнифер Энистон

Дженнифер Энистон актриса

 Брэд Питт

Брэд Питт актер

Питта и Энистон называли "золотой парой Голливуда". По мнению актрисы, такое звание им очень мешало. Они изо всех сил старались оправдывать ожидания фанатов, но реальное положение дел в семье было далеко от идеала.

Дженнифер призналась, что она и Брэд хотели нормальной семейной жизни, но бесконечные преследования журналистов и поклонников рушили идиллию. В конечном итоге пара устала. Их отношения начали портиться.

Многие считают, что именно Анджелина Джоли стала причиной развода Энистон и Питта. Но Дженнифер отметила – дело было не только в новом романе Брэда. Они не расстались бы так быстро, если их брак не развалился бы изнутри.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Напомним, Дженнифер Энистон и Брэд Питт начали встречаться в конце 90-х. Летом 2000 года у них была роскошная свадьба в Малибу. Совместных детей у экс-возлюбленных так и не появилось.

Автор: 7 июля 2020, 02:09 Источник: Mirror ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Дженнифер Энистон похорошела перед воссоединением с Брэдом Питтом

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