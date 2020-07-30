Беременную звезду Каннского фестиваля избили в Москве

Участница Каннского фестиваля находится на 21-й неделе беременности. По сведениям осведомленных источников, девушку избили ее собственные родственники, Таисия Игуменцева перед дракой поссорилась с родными.
Знаменитость обратилась к медикам. Ребенок в утробе не пострадал. Артистке диагностировали ушибы носа и пояснично-крестцового отдела позвоночника, передает "Экспресс газета". В случившемся разбирается полиция.
Ранее появилась версия о том, что Таисия Игуменцева пострадала в результате падения. Отметим, что она является воспитанницей знаменитого Алексея Учителя. Работы девушки отмечены рядом наград.
Фильм "Дорога на" взял главный приз программы "Синефондасьен" Каннского кинофестиваля. С 2011 года Таисия Игуменцева замужем за актером Сергеем Аброскиным.
Таисия Игуменцева родилась 10 января 1989 года в Москве. Окончила православную про-гимназию "Пересвет" и Московскую Педагогическую Гимназию № 1505. Изучала немецкий язык на курсах при Институте имени Гете при консульстве ФРГ в России. Параллельно получила музыкальное образование по классу фортепиано. Окончила ВГИК.
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