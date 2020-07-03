18-летняя дочь Осина отправилась под венец: Замужем за лучшим

Агнии Осиной недавно исполнилось 18 лет, она занимается музыкой – пишет песни. В пятницу дочь покойного артиста вышла замуж за своего возлюбленного Владислава.

Кадры из дворца бракосочетания девушка опубликовала в личном блоге. Для торжества невеста выбрала легкое белое платье в пол. Жених облачился в серый клетчатый костюм. Свадебную фотосессию пара устроила на крыше многоэтажки с видом на центр Москвы.

Дочь Евгения Осина опубликовала романтичное видео с супругом и отметила, что вышла замуж за лучшего. Бракосочетание стало для подписчиков Агнии полной неожиданностью. Некоторые даже подумали, что кадры в подвенечном платье – розыгрыш.

Поклонники поздравили наследницу Осина с важным событием. "Любви и счастья вам на долгие годы❤️!Горько молодым (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Совет да любовь💖💖💖 будьте счастливы, мои хорошие", "Очень рада за вас!!!Поздравляю, желаю счастья семейного и благополучия!!" – написали в комментариях.

Напомним, с момента смерти Евгения Осина прошло больше двух лет, однако до сих пор тянется судебное разбирательство с наследниками артиста. Бывшая возлюбленная настаивает на том, что имеет право на часть состояния музыканта. Елена Скорнякова уверяет, что именно ее дочь Настю певец считал своей, а с Агнией вообще не общался.