Дочь показала неузнаваемого Евгения Осина после смерти

Скоро будет год, как умер Евгений Осин. Малоизвестное (а может, и вовсе неизвестное) фото некогда популярного исполнителя обнародовала его дочь Агния.

На своей официальной странице в Instagram Агния Осина предпочитает лишний раз не упоминать о том, кто ее отец. Девушка стремится доказать, что она самостоятельная творческая единица: регулярно публикует короткие видео, в которых поет или делится стихами и музыкой собственного сочинения. И все же иногда юная артистка делится с подписчиками фотографиями именитого отца.

Так, Агния опубликовала архивный снимок Евгения Осина, на котором того сложно узнать. Все дело в густой бороде. На фотографии певец позирует на фоне автомобиля, покрытого снегом. Одним кадром девушка не ограничилась. Она выложила еще фото того же времени. На нем Евгений Осин запечатлен сидящим на стуле на фоне окна. Артист широко раскрыл рот, изобразив страх, и пальцем указал на что-то, находящееся за кадром.

Подписчики рассыпались в комплиментах. "Я его не узнала с бородой. Красиво ему...", "Какой красавец...", "Талантливейший певец и музыкант с неповторимым голосом и бездной обаяния! Вечная память твоему папе, Агнеша", – высказались пользователи Сети.

Напомним, Евгений Осин умер 17 ноября 2018 года. Он скончался в собственной квартире в Москве на улице Демьяна Бедного близ станции метро "Полежаевская". У артиста остановилось сердце, не выдержавшее длительного бесконтрольного употребления спиртного. Исполнителя хита "Плачет девочка в автомате" похоронили на Троекуровском кладбище столицы.

После смерти артиста наследники поделили его имущество. Впрочем, главную ценность представляли права на многочисленные хиты Евгения Осина. По некоторым данным, их поделили между собой 17-летняя дочь Агния и 13-летняя Анастасия Голунова, которую называют его внебрачным ребенком.