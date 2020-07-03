"На гулянки и отдых деньги Жени тратить не буду": любовница Осина о судьбе наследства

Со дня смерти Евгения Осина прошло почти два года. И все это время его последняя любовь Елена Скорнякова была вынуждена ходить по судам и доказывать, что певец признавал ее дочь Настю своей.

"Последние 15 лет Евгений Осин признавал не только на словах, но и на деле маленькую девочку Настю, из которой он хотел воспитать актрису, певицу, – пояснил "Дни.ру" адвокат семьи. – Поэтому он вкладывал в нее свои доходы, организовывал ей концерты, покупал музыкальные инструменты, платил за уроки, каждым своим действием показывая, что эта девочка – не только его протеже, но и родная дочь".

Именно этим адвокат объяснил обращение семьи в суд – чтобы дела Евгения Осина не были забыты и дали плоды. Реализовать мечту музыканта – единственная цель Елены Скорняковой. А для этого необходимы серьезные финансовые вложения.

Как говорит Скорнякова, в Чертановском суде Москвы на рассмотрении находятся два дела, связанные с наследством Осина. Туда были предоставлены фотографии, письма и другие документы, подтверждающие ее близость с артистом.

И Елену можно понять: при жизни Евгений куда больше времени проводил с ней и ее дочерью, чем с Натальей Черемисиной, на которой женился в 2000-м году и ее дочерью Агнией. Черемисину Осин 18 лет не видел. Она, как писали, изменила ему и ушла к другому мужчине, который воспитал Агнию.

Поэтому Евгений и рассказал публично о Насте – для него все мосты с дочерью от второго законного брака были сожжены. "Всю свою любовь Евгений Осин передал именно моей дочери", – заверила Елена.

"Родная же дочь его зачастую и видеть не хотела, об этом Евгений заявлял во всеуслышание..."

По словам Елены, несколько процентов от наследства (10% – Прим. ред.), которые она планирует получить по суду, будут потрачены не на отдых и развлечения, а на обучение дочери музыке. Именно об этом мечтал Осин.