Отощавшая Дарья Мельникова пожаловалась на слишком худое тело

Дарья Мельникова скучает по своим прежним женственным формам. После родов жена актера Артура Смольянинова постройнела, но ей это пришлось не по душе.



Звезда "Папиных дочек" высказалась в своем инстаграм-аккаунте. Она сфотографировалась у зеркала и заявила, что от объема остались только воспоминания.

Подписчицы Дарьи Мельниковой удивляются тому, как быстро ей удалось прийти в форму после рождения ребенка. Отметим, актриса с супругом воспитывают четырехлетнего Артура и полуторагодовалого Марка.

Можно предположить, что актриса недавно завершила грудное вскармливание, что отразилось на объеме ее груди. Справедливости ради отметим, что звезда относится к своему телу с любовью и заботой. Она принимает себя такой, какая есть.

Отметим, сейчас знаменитость находится в декретном отпуске. В карьере она сделала паузу. Звезда сериала "Папины дочки" ведет блог для мам в "Инстаграм". Ранее она опубликовала фото с младшим отпрыском. В кадре артистка позирует, держа мальчика на руках. Ребенок отвернулся от камеры, продемонстрировав светлые локоны.

Многие россиянки прислушиваются к советам молодой матери. По всему видно, что Дарья Мельникова – любящая и заботливая родительница и прекрасная жена.