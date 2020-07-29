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Отощавшая Дарья Мельникова пожаловалась на слишком худое тело

Отощавшая Дарья Мельникова пожаловалась на слишком худое тело

Дарья Мельникова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/www.globallookpress.com
Дарья Мельникова скучает по своим прежним женственным формам. После родов жена актера Артура Смольянинова постройнела, но ей это пришлось не по душе.
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Звезда "Папиных дочек" высказалась в своем инстаграм-аккаунте. Она сфотографировалась у зеркала и заявила, что от объема остались только воспоминания.

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Звезда "Папиных дочек" окончательно превратилась в мальчика

Подписчицы Дарьи Мельниковой удивляются тому, как быстро ей удалось прийти в форму после рождения ребенка. Отметим, актриса с супругом воспитывают четырехлетнего Артура и полуторагодовалого Марка.

Можно предположить, что актриса недавно завершила грудное вскармливание, что отразилось на объеме ее груди. Справедливости ради отметим, что звезда относится к своему телу с любовью и заботой. Она принимает себя такой, какая есть.

Отметим, сейчас знаменитость находится в декретном отпуске. В карьере она сделала паузу. Звезда сериала "Папины дочки" ведет блог для мам в "Инстаграм". Ранее она опубликовала фото с младшим отпрыском. В кадре артистка позирует, держа мальчика на руках. Ребенок отвернулся от камеры, продемонстрировав светлые локоны.

Многие россиянки прислушиваются к советам молодой матери. По всему видно, что Дарья Мельникова – любящая и заботливая родительница и прекрасная жена.

Автор: 29 июля 2020, 04:17 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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Замужнюю актрису Мельникову застали за поцелуями с другим мужчиной

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