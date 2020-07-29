Отощавшая Дарья Мельникова пожаловалась на слишком худое тело

Звезда "Папиных дочек" высказалась в своем инстаграм-аккаунте. Она сфотографировалась у зеркала и заявила, что от объема остались только воспоминания.
Подписчицы Дарьи Мельниковой удивляются тому, как быстро ей удалось прийти в форму после рождения ребенка. Отметим, актриса с супругом воспитывают четырехлетнего Артура и полуторагодовалого Марка.
Можно предположить, что актриса недавно завершила грудное вскармливание, что отразилось на объеме ее груди. Справедливости ради отметим, что звезда относится к своему телу с любовью и заботой. Она принимает себя такой, какая есть.
Отметим, сейчас знаменитость находится в декретном отпуске. В карьере она сделала паузу. Звезда сериала "Папины дочки" ведет блог для мам в "Инстаграм". Ранее она опубликовала фото с младшим отпрыском. В кадре артистка позирует, держа мальчика на руках. Ребенок отвернулся от камеры, продемонстрировав светлые локоны.
Многие россиянки прислушиваются к советам молодой матери. По всему видно, что Дарья Мельникова – любящая и заботливая родительница и прекрасная жена.
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