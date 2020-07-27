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"Показано при весе в 145 килограммов": Лолита ответила на подозрения в ушитом желудке

Фото: Дни.ру
Новость о том, что Лолита резко похудела при помощи бандажирования желудка, удивила поклонников певицы. А уж как удивила ее саму! Она из желтой прессы узнала, что якобы пластический хирург при помощи специального кольца уменьшил ей объем главного органа пищеварения. Возмущению певицы не было предела.
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"Я отношу себя к тем людям, которые если делают пластические операции или совершают косяки по жизни, то всегда об этом прямо говорят, ничего не скрывая и вслух называя даже самые неприятные вещи", – заверила Лолита.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Она прямо говорила, что во время самоизоляции прибегла к блефаропалстике – подправила веки. И уже операцию на желудке точно не стала бы скрывать. "Ничего такого я не делала и даже не думала, – заявила Лолиту. – Да мне это и не надо было. Ушивание желудка положено при запредельном весе. У меня же был всего около 90 килограммов".

"Я не против подобных хирургических вмешательств, но только когда есть в это реальная необходимость, – пояснила певица. – Более того, у меня есть друзья, которые худели подобным радикальным способом. Но у одного из них был вес 145 килограммов. А второй после операций умер".

Лолита убедительно просит всех не верить первому встречному и уже тем более желтой прессе в таких важных моментах, как здоровье. Доверять можно только проверенным специалистам, а не тем, которые пиарятся на звездах. Что же касается своего сенсационного похудения, то она еще раз говорит, что похудела благодаря эндокринологу Марии Ткачевой. Оно помогла Лолите очистить организм, пересмотреть рацион. "К ней стоит очередь из звезд и простых людей, – говорит певица. – Но попасть к ней реально".

Автор: 27 июля 2020, 18:53
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