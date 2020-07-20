Лолита получила в Белоруссии хрен с маслом

Лолита приехала в Витебск всего на один день – спеть на закрытии "Славянского базара". Но между репетицией (певица принципиально выступает вживую) и концертом успела заглянуть в местные магазины. Корреспондет "Дни.ру" напросился пойти с певицей.

"Мне мама всегда говорит, что в Беларуси лучшие продукты, – пояснила певица – Поэтому увожу в Москву селедку, хлеб, творог, масло и хрен. Тут он замечательный!" А вот на музеи, хотя в Витебске их в изобилии, времени у певицы не было. "Я проехала всю страну много раз, но до достопримечательностей обычно не добираюсь, увы – всегда с поезда на сцену, со сцены на поезд", – пояснила она.

Рассказала певица и о времени, проведенном на самоизоляции. "Первое, что сделала, уволила домработницу, – улыбается артистка. – И поняла, что все эти годы платила деньги зря – оказывается, я сама могу справиться с бытом лучше приходящих людей. Да, для кого-то это была потеря работы, да, я уволила человека в нехорошее время. Но я поняла, что никого щадить не буду, ибо сама тяжело зарабатываю деньги".





"Правда, бытовая химия, которой я пользуюсь для уборки дома, разъела мне руки – я не всегда надевала перчатки, – пожаловалась Лолита. – Надеюсь, к моменту возобновления концертной работы смогу привести их в порядок".









А вот фигуру она уже в порядок привела – певица исхудала донельзя. "Что она с собой сделала?" – ахали люди. Лолита рассказала: "Я нашла классного эндокринолога, к которому вся Рублевка в очередь стоит. Она "почистила" меня, убрала из моего рациона некоторые продукты – например, винограды и бананы. И теперь я снова могу влезать в "модельные" концертные платья.