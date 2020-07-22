Известный модельер раскрыл настоящую причину резкого похудения Лолиты

Лолита произвела настоящий фурор на закрытии фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". В Белоруссии звезда появилась помолодевшей и похудевшей. Звездный дизайнер Аника Керимова считает, что столь заметные перемены во внешности произошли неспроста.



"Лолита находится в прекрасной форме – настоящая красотка, – отметила Аника. – Я наблюдала за ней во время "Славянского базара в Витебске". У нее сейчас шикарное тело, которое нужно максимально подчеркивать, в первую очередь – с помощью одежды".

"Ей подойдут и костюмы, и комбинезоны с открытым декольте. В тренде также изделия из кожи и джинсы. Джинсовый плащ на Лолите будет смотреться очень эффектно. Я бы порекомендовала использовать в нарядах кружево кроше, которое еще больше подчеркнет ее сексуальность".

Лолита похудела благодаря эндокринологу, который почистил ее организм и исключил из рациона вредные продукты. Например, бананы и виноград.

"Конечно, все изменения, происходящие в жизни женщины, связаны с любовью, – уверена Аника. – Видно, что Лолита счастлива. При этом она сама говорит, что в ЗАГС не собирается. Ее устраивает конфетно-букетный период. И я хочу сказать, что Лолита, как никто другой, заслуживает, чтобы мужчины за ней ухаживали. Мы с ней давно знакомы. Она потрясающая женщина: искренняя, нежная, трепетная.​ Она​ просто обязана быть счастливой!"

Своего нового избранника звезда не афиширует. Судя по всему, "женщина без комплексов" с годами пришла к выводу, что счастье любит тишину.