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Басков вывел в свет молодящуюся мать

Басков вывел в свет молодящуюся мать

Николай Басков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Николай Басков появился на публике с 64-летней матерью. Поклонники отметили, что родительница артиста выглядит весьма молодо.
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На днях Николай Басков ходил на кладбище, чтобы почтить память отца. Его не стало ровно год назад. Артист очень скучает по родителю. Мать Елена Николаевна стала единственной опорой для него.

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Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Кстати, 1 июля он вместе с родительницей посетил избирательный участок, чтобы принять участие в голосовании по поправкам к Конституции. Там же Басков сделал фото с матерью, а позже опубликовал в своем инстаграм-аккаунте.

Николай запечатлен в белых брюках и футболке, сером пиджаке, темных очках и кроссовках. Мать артиста предстала в элегантном образе – в брюках-кюлотах, блузе в тон и белой тунике.

"Коля, это твоя мама? Так молодо выглядит она!" – написал поклонник под фотографией.

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Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

Напомним, что недавно Николай Басков встретился с Максимом Галкиным. Артисты исполнили хит Александра Серова "Я люблю тебя до слез" на установленной в лесу сцене. Видео выступления публиковали "Дни.ру".

Автор: 2 июля 2020, 13:14 Источник: Instagram
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