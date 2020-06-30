"Смириться очень трудно": Басков показал могилу отца

Николай Басков опубликовал в своем микроблоге подборку архивных фотографий с родителями. Год назад в семье певца случилось горе.

Отец музыканта долго болел, а прошлым летом его не стало. Знаменитость с головой погрузилась в горе. Артист тогда заявил, что ему нужно пережить утрату в кругу близких, поэтому на какое-то время он даже отказался от соцсетей и выступлений. О смерти родителя Николай Басков узнал за несколько минут до выхода на сцену. В тот день закрывались Европейские игры в Минске.

Во вторник, в первую годовщину смерти отца, певец решился на откровенный пост в "Инстаграм". Он рассказал, что Виктор Владимирович был военным – настоящим полковником. Всю жизнь посвятил Родине и армии, командовал дивизиями и воспитал несколько поколений достойных солдат и офицеров.

Николай Басков заявил, что его отец был невероятным человеком: мужественным, сильным, добрым, глубоко порядочным. Всю жизнь полковник любил одну женщину – мать артиста. Как отметил музыкант, папа был для семьи опорой, тылом и каменной стеной.

Певец написал, что сегодняшний день такой же ясный, как и год назад. Но рядом уже нет любимого человека. "И смириться с этим, принять это очень трудно", – пишет Николай Басков.

Певец опубликовал фотографию памятника на могиле отца. Чтобы почтить память, музыкант показал несколько архивных снимков с родителями: с черно-белых фотографий на зрителей смотрит счастливая советская семья.