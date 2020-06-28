"Я нагулялся": Басков неожиданно решил построить семью

Бушующая пандемия коронавируса заставила звезд шоу-бизнеса задуматься о многих вещах. Кто-то решил заняться спортом и привести себя в отличную форму, а кто-то осознал, что полностью готов для создания семьи. Вот и Николая Баскова неожиданно осенило, что уже пора заводить звездных наследников.

Многие уже оценили, насколько сильно похудел Николай Басков за время пандемии. Самоизоляция действительно пошла певцу на пользу: он не только сбросил лишние килограммы, но и пересмотрел многие жизненные постулаты. Басков заявил, что уже несколько лет ему не дает покоя мысль о том, что он до сих пор не имеет наследников.

Несколько дней назад Николай Басков снялся в шуточном клипе своей подруги Марины Федункив. Певец не смог отказать в столь интересном предложении и сразу же сорвался на съемки нового хита "Лав стори". Артист сыграл ухажера эпатажной мамзели, эдакой "грозы района" на шпильках. Николаю пришлось отправиться в подмосковный санаторий, где и проходили съемки нового хита.

По словам Федункив, там была настоящая советская здравница: настольный теннис, дискотека, игра "веселые старты" и занимательные беседы. Без травм не обошлось и на съемках "Лав стори". В тот момент, когда актеры снимали забег на "веселых стартах", Марина и Николай дружно упали на асфальт. Стоит отметить, что Федункив сильно ушибла локоть, а Басков остался цел и невредим.

Журналисты поинтересовалась у исполнителя, а есть ли на горизонте настоящая история любви или Николай может ухаживать за женщинами только в клипах. Певец признался, что провел период самоизоляции в загородном доме своих друзей – счастливой пары, которая воспитывает замечательных детей, и на смотрелся на семейную идиллию.

"Глядя на них, я задумался о своей будущей семье...Ведь уже 13 лет прошло после моего развода, я уже нагулялся, хочу семью, детей и прекрасную жену", – откровенно заявил исполнитель.

Николай Басков добавил, что для него уже не так важна внешность девушки, как духовная составляющая. Певец мечтает найти настоящую хозяйку дома. Ведь у артиста было огромное количество актрис, моделей и медийных дам. Сейчас Басков стремится найти ту единственную, которая просто сможет подарить всю свою любовь и заботу.