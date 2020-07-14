Появился снимок Кобзона в компании криминальных авторитетов

Иосифа Кобзона уличили в дружбе с организованной преступной группировкой еще в 90-х. Доказательства появляются по сей день.

Интернет-газета "Обозреватель" пишет, что в Сети появился архивный снимок Иосифа Кобзона, на котором он запечатлен в компании членов ОПГ "Центровые". Фотография сделана, предположительно, в 1993-1994 годах в екатеринбургском ресторане "Космос".

Певец никогда не отрицал наличие связей в таких кругах. Его часто приглашали на "бандитские корпоративы". В середине 90-х Кобзон стал Авторитетом года по версии газеты "Коммерсантъ".

ФБР обвинило Иосифа Давыдовича в сотрудничестве с преступниками, поэтому въезд в Америку артисту был запрещен. Его считали причастным к торговле оружием и наркотиками.

"Центровые" были одной из крупных преступных группировок в России в начале 90-х. Они контролировали центр Екатеринбурга, поэтому получили такое название. Основали ОПГ карточные шулеры, которые обитали в подвалах ресторана "Космос".

Боксер Олег Вагин стал лидером "Центровых". На валютных махинациях и игре в карты ему удалось создать начальный капитал. ОПГ пользовалась поддержкой Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Позже в группировку стали входить ветераны войны Афганистана, бывшие сотрудники МВД и КГБ.

"Центровые" контролировали военно-промышленный и металлургический комплексы Екатеринбурга. Им также удалось выйти на международный уровень: группировка поставляла оружие в Венгрию и вела законный бизнес в Бельгии.