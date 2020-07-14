Появился снимок Кобзона в компании криминальных авторитетов

Интернет-газета "Обозреватель" пишет, что в Сети появился архивный снимок Иосифа Кобзона, на котором он запечатлен в компании членов ОПГ "Центровые". Фотография сделана, предположительно, в 1993-1994 годах в екатеринбургском ресторане "Космос".
Певец никогда не отрицал наличие связей в таких кругах. Его часто приглашали на "бандитские корпоративы". В середине 90-х Кобзон стал Авторитетом года по версии газеты "Коммерсантъ".
ФБР обвинило Иосифа Давыдовича в сотрудничестве с преступниками, поэтому въезд в Америку артисту был запрещен. Его считали причастным к торговле оружием и наркотиками.
"Центровые" были одной из крупных преступных группировок в России в начале 90-х. Они контролировали центр Екатеринбурга, поэтому получили такое название. Основали ОПГ карточные шулеры, которые обитали в подвалах ресторана "Космос".
Боксер Олег Вагин стал лидером "Центровых". На валютных махинациях и игре в карты ему удалось создать начальный капитал. ОПГ пользовалась поддержкой Аслана Усояна, известного как Дед Хасан. Позже в группировку стали входить ветераны войны Афганистана, бывшие сотрудники МВД и КГБ.
"Центровые" контролировали военно-промышленный и металлургический комплексы Екатеринбурга. Им также удалось выйти на международный уровень: группировка поставляла оружие в Венгрию и вела законный бизнес в Бельгии.
Популярные темы форума
Девушка весит 89 кг
А если я психопатка, но могу испытывать эмпатию
Психопатка и эмпатия
Убили кошку редкой породы и очень дорогую
Нянька шпилится с афганцем
Кто сказал,что у мужиков век длинее,а женщины после 25 старуха?
И все-таки Россия👍По следу крови. Зачем студенты добровольно идут в "ковидные" больницы
Разбаловали мужиков дуры!Вот почитайте,что они пишут ,про кормление ребёнка!
Как давно у вас был интим
Цымбалюк - Романовская умницо, пионистко, красавицо, пионэрко занимается чёрной магией?