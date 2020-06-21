Вдова Иосифа Кобзона подцепила смертельный вирус

Близкие и родные Нелли Кобзон до сих пор не понимают, где 69-летняя вдова исполнителя могла заразиться коронавирусом. Семья всеми силами оберегала Нелли Михайловну и следила, чтобы женщина не нарушала режим самоизоляции.
Несмотря на все старания домочадцев, диагноз вдовы Иосифа Кобзона подтвердился. Сейчас она находится под наблюдением у Марка Курцера. Стоит отметить, что несколько дней назад Нелли Михайловна заявляла, что чувствует себя прекрасно и больше не намерена сидеть дома. Но коронавирус решил скорректировать планы вдовы певца.
В последнее время поклонники Нелли часто интересовались ее личной жизнью. Женщина не показывала на публике горе от утраты любимого человека, поэтому многие наблюдательные фанаты предположили, что у вдовы Иосифа Кобзона новый роман.
"Если бы у меня появился возлюбленный, кто его знает, я бы, может, и не возражала. Но пока его нет", – опровергла все слухи вдова.
После смерти народного артиста СССР Нелли Михайлова вовсе перестала делиться подробности своей личной жизни. Все свободное время женщина посвящает фонду, который когда-то основал Иосиф Кобзон. По словам Нелли, у ее мужа была миссия – делать добро и предлагать людям свою помощь, даже когда они его об этом не просили.
Напомним, что Нелли Михайловна не осталась одна. Ее постоянно поддерживают дети и внуки, даже друзья и коллеги по цеху Иосифа Давыдовича вовлечены в добрые дела. Сама же Нелли Кобзон уверена, что вся общественная любовь к ее супругу перешла и ей.
Популярные темы форума
Зачем парад победы?
Спасибо за безбедную жизнь!
Скоро нас оцифруют
Как вам Навальный?
Вы из какого города?
Ефремов - наркоман!!!
Жила с мужем и его проституткой
Никита Джигурда провёл расследование. Он утверждает, что на Ефремова было совершено покушение.
Хочу работать
Вот и открылась правда!