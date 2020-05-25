Суд разберется: Следственный комитет заинтересовался миллионами вдовы Кобзона

Вокруг богатых людей всегда вьются разные сомнительные личности. Вот и вдову Иосифа Кобзона не минула чаша сия. К делу подключился Следственный комитет России.

Художники Елена Флерова и ее муж Ефим Петров в передаче "Ты не поверишь!" на канале НТВ обвинили вдову Иосифа Кобзона в том, что она якобы реализовала в Соединенном Королевстве их картины – 300 штук. По их словам, Нелли Кобзон заработала на продаже безумные деньги – 70 миллионов. Теперь живописцы пытаются получить 18 миллионов рублей от этой сделки.

Ефимов отметил, что в свое время дарил полотна Кобзону. Нелли Михайловна не имела права их продавать и должна была отдать авторам. "У вдовы певца еще хранятся 25 наших портретов. Мы тоже хотим их вернуть. Следственный комитет разберется в этой истории", – заявил художник.

Однако та считает, что не только ничего не должна, но и имеет основания получить с живописцев круглую сумму. Якобы Петров и его жена когда-то взяли у Кобзона 18 миллионов рублей на открытие музея в Германии, но осуществить задуманное не смогли. Деньги тоже никто не вернул.

"Иосиф Давыдович был очень отзывчивый и добрый, этим многие пользовались. Он был доверчив как ребенок", – всплакнула Нелли Кобзон. Художники стали отпираться: мол, никаких средств не получали. Первое судебное заседание по этой запутанной истории должно состояться в июне.

Стоит заметить, что Иосиф Кобзон при жизни считался одним из самых состоятельных на российской эстраде. Несколько раз подряд он был признан получившим наибольший доход за год – порой сумма приближалась к 100 миллионам. Артист заработал их не только концертами, но и выпуском книг, и преподаванием.

Певец ушел из жизни 30 августа 2018 года. Тогда, конечно, Нелли Кобзон и подумать не могла, что будет разбираться с долгами мужа и участвовать в судах...