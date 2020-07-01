Умер знаменитый голливудский актер

Скончался знаменитый американский актер Дэн Хикс. Артисту было 68 лет.
По имеющей информации, причиной кончины артиста стал рак. Стоит отметить, что Хикс получил широкую известность благодаря таким фильмам, как "Зловещие мертвецы 2" и "Человек-паук 2".
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