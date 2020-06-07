Стали известны причины развода российского "буржуя"

Российский актер долгое время скрывал кардинальные изменения в своей личной жизни. Валерий Николаев решился рассказать, что же стало причиной развода.

В прямом эфире телепередачи "Судьба человека" кинорежиссер впервые заговорил о разводе. Ведущему программы Борису Корчевникову удалось вывести Валерия на откровенный разговор и узнать истинные причины развода звездной пары. Николаев рассказал, что по началу их отношения с Ампексимовой были прекрасны: наполнены любовью и страстью. Но со временем привязанность к друг другу утихла, и все 12 лет брака сошли на нет.

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По мнению актера, брак стал разваливаться в тот момент, когда начались съемки второй части фильма "День рождения Буржуя". Отметим, что оба супруга принимали участие в съемках киноленты. Известно, что именно после съемок "Буржуя" Николаев будто проснулся знаменитым.

"Это были такие качели. Был момент, когда все хорошо, а порой случались между нами серьезные конфликты. У нас были разногласия, но мы всегда старались помогать друг другу", – так охарактеризовал актер отношения с Ампексимовой.

Валерий уверен, что Ирина делала все возможное, чтобы реабилитировать их брак. Актриса считала, что рождение ребенка сможет спасти пару. Николаев был полностью согласен с решением жены, ведь появление дочери стало дня него самым важным событием в жизни.

Кинорежиссер добавил, что его отъезд в Лос-Анджелес особенно повлиял на отношения с Ириной: долгие месяцы разлуки и редкое общение. Если актер приезжал, то все время проводил вместе с дочкой, не обращая внимание на жену.

После развода пути звездной пары разошлись, и каждый выбрал свою дорогу. Сегодня Валерий Николаев продолжает сниматься в кино и работать над несколькими проектами в качестве режиссера. Ирина Ампексимова, в свою очередь, возглавляет "Московский государственный театр драмы и комедии на Таганке".

