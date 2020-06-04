Депрессия и смерть отца чуть не отправили за решетку известного актера

После расставания с Татьяной Овсиенко артист пустился во все тяжкие. Пара была вместе около пяти лет, и звезда называет певицу человеком "беспредельной, фантастической доброты". Однако в какой-то момент их взгляды на жизнь стали расходиться.
На тяжелый разрыв наложилась еще одна трагедия. У Валерия Николаева заболел отец. Мужчина страдал от онкологии, и сгорел буквально на глазах. За два года до ухода отца умерла и мать звезды. Этот удар сильно подкосил актера – он стал злоупотреблять спиртным.
В студии шоу "Судьба человека" супруга знаменитости Эльмира Земскова рассказала, что решила в какой-то момент оставить мужа. Она уехала на гастроли, но тут ей внезапно позвонили и сообщили, что артист попал в аварию.
Как оказалось, Валерий Николаев, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, сел за руль и попал в ДТП – сбил женщину, а затем скрылся с места преступления. К счастью, пешеход выжил. Но у актера начались серьезные проблемы с законом.
В беседе с Борисом Корчевниковым артист отметил, что справиться с депрессией и запоями ему помогла жена Эльмира. Благодаря ее заботе и любви Николаев уже почти четыре года не употребляет алкоголь и вернулся к нормальной жизни.
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