Перенесшая коронавирус Алена Бабенко вышла на связь

О заражении коронавирусом Алена Бабенко узнала, когда принимала участие в съемках шоу "Танцы со звездами". Актрисе пришлось покинуть проект и лечь в больницу, поскольку проявились симптомы COVID-19.
Сначала Бабенко не хотела сообщать общественности о плохом самочувствии, однако позже все-таки решила это сделать, поскольку понимает – коронавирус сейчас касается каждого.
В начале лета знаменитость поделилась видеозаписью в своем инстаграм-аккаунте и сообщила, что приняла участие в акции "Черешневый лес". Вместе с мужем Алена посадила дерево около дома. Судя по кадрам, Бабенко чувствует себя хорошо.
Пользователи Сети пришли в недоумение. Ведь после того, как актриса рассказала о заражении COVID-19, прошла всего неделя. Многие сделали вывод, что Алена выздоровела очень быстро. Некоторые поклонники отметили, что невозможно понять, сколько дней болела Бабенко, ведь никаких сроков и точных дат она не называла.
Напомним, с коронавирусом слегли еще две участницы "Танцев со звездами" – Дарья Мороз и Мария Ивакова. В отличие от Алены Бабенко, актрисы лечатся дома. И если Ивакова сама сообщила о своем заражении, то Мороз пока не рассказывала о самочувствии.
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