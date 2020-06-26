На певицу Navka напали

Разбойное нападение произошло в Николаевской области Украины. Жертвой злоумышленников оказалась певица Navka. На помощь девушке пришли коллеги.

Украинская певица Марина Тимофийчук (Navka) едва не лишилась жизни, когда в два часа ночи ехала с коллегами в автомобиле по дороге Николаев – Благовещенское. В какой-то момент под колеса их транспортного средства кинули металлический предмет. Команде пришлось остановить машину.

После этого к автомобилю, в которой находилась певица, подошли неизвестные, которые проявляли агрессию. Марина почувствовала опасность, она боялась за свою жизнь. К счастью, коллеги девушки обладали навыками боевых искусств, пишет Пятый канал со ссылкой на украинский портал glavcom.ua.

Тимофийчук рассказала, что партнер видеопродакшена, который ехал вместе с ней, имеет черный пояс по каратэ. Актер, сидевший рядом, воспользовался навыками кикбоксинга.

"Ребята быстро сориентировались и смогли отбиться от нападавших", – цитирует издание певицу.

Через некоторое время на месте оказались сотрудники полиции. Правоохранители отметили, что в той местности подобное происходит не первый раз. В один день таких случаев было пять.