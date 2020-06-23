Заражение крови: названа причина скоропостижной смерти артиста Петрова

Когда народный артист России собирался на гастроли в Минск, то и подумать не мог, что это последнее его выступление, последний фестиваль. Ночью в гостинице ему стало плохо. Вскрикнув, он упал на пол. Шум услышал коллега по сцене – пианист Александр Гиндин, который и вызвал скорую. Врачи диагностировали у знаменитости инсульт.
После реанимации Николая Петрова перевезли в Москву, где он продолжил лечение. Увы, в больнице артист получил заражение крови, оказавшееся роковым.
На церемонии прощания в Большом зале Консерватории в августе 2011 года пришедшие узнали от дочери пианиста, что в графе "причины смерти" первым был указан бактериально-токсический шок, вторым – полимикробный сепсис, третьим – обширный ишемический инсульт.
Напомним, что заражение крови – довольно частая причина смерти среди артистов. В 2015 году от заражения крови умерла 43-летняя Роуз Сиггинс, сыгравшая в четвертом сезоне нашумевшего сериала "Американская история ужасов. В 2019-м из-за сепсиса скоропостижно ушла из жизни 38-летняя певица Юлия Началова.
Тогда же в реанимации от заражения крови скончалась 81-летняя актриса Алла Покровская. А фешен-директор ЦУМа Алла Вербер умерла от инфаркта, который развился на фоне сепсиса и анафилактического шока.
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