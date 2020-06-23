Заражение крови: названа причина скоропостижной смерти артиста Петрова

"Да, человек смертен, но это было бы еще полбеды. Плохо то, что он иногда внезапно смертен, вот в чем фокус! И вообще не может сказать, что он будет делать в сегодняшний вечер", – говорил Воланд в "Мастере и Маргарите". После смерти очередного известного человека многие снова убедились в справедливости цитаты из романа Михаила Булгакова.

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