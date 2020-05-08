Расистские высказывания снова довели Брижит Бардо до суда

Брижит Бардо не стесняется смелых высказываний. Поэтому за всю жизнь ее судили пять раз.

В прошлом году Брижит Бардо назвала жителей острова Реюнион туземцами и дикарями, которые по сей день соблюдают варварские традиции. 85-летняя французская актриса сказала это потому, что некоторые жители жестоко обращаются с собаками, а также в индуистские праздники отрубают головы козам. Это напоминает знаменитости каннибализм. Ей стыдно за остров и за дикость, которая там происходит, пишет канал "360".

Именно из-за этих слов Бриджит предстанет перед судом. С обвинением выступает прокурор города Сан-Дени Эрик Туффери. Он заявил, что актриса приписала эти деяния сразу всем жителям острова. Поступок Бардо нельзя оправдать, считает прокурор. Слушания должны состояться в мае.

НСН напоминает, что в ранее актриса уже была судима за расистские высказывания. В 2011 году ее оштрафовали на 15 тысяч евро, а в 2008-ом – арестовали на два месяца за критику французских мусульман. За всю жизнь знаменитость выслушала пять обвинительных приговоров в свой адрес.

Брижит Бардо была секс-символом в прошлом веке. Она блистала в 1950-х годах. Актрису даже сравнивали с Мэрилин Монро. Бардо снялась в таких фильмах, как "И Бог создал женщину", "Бабетта идет на войну", "Истина", "Парижанка", и других.