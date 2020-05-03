"Кашель стоит оглушающий": подхватившая инфекцию Васильева ужаснулась ситуации в больнице

Накануне стало известно, что у Татьяны Васильевой диагностировали двухстороннюю пневмонию, которая может быть вызвала коронавирусной инфекцией. Последнее время ее мучал кашель и больное горло, поднялась температура. Актриса уже сдала тест на COVID-19, результаты станут известны через три дня. А пока знаменитость проходит лечение дома, потому что ее легкие не сильно поражены.
Пока Васильева проходила обследование, она заметила, что происходит в больнице. Актриса увидела работающих на износ врачей, переполненные людьми коридоры. "Скорую я ждала восемь часов, потом еще четыре часа ждала результаты компьютерной томографии <...> Кашель в больнице стоит оглушающий", – написала Татьяна в своем инстаграм-аккаунте.
Актриса подозревает, что у нее вполне может быть коронавирус, однако понятия не имеет, где могла его подцепить. Все дни Васильева просидела дома, выходила только в магазин и до мусорного бака. Повода для беспокойства пока нет, ведь Татьяна чувствует относительно хорошо.
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