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Шоу-бизнес

"Ночевки в подвалах": всплыли неожиданные данные о прошлом Лолиты

Лолита Милявская. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Лолита Милявская рассказала о том, как сначала сложилась ее жизнь в Москве. Столица встретила их с первым мужем Александром Цекало жесткими реалиями жизни.
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В Москву из Киева певица переехала в 80-е годы. Паре пришлось нелегко. По словам Лолиты Милявской, в тот тяжелый период они с супругом собирали бутылки и бычки у лифта, потому что не хватало денег на сигареты.

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Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

"Еще помню ночевки в подвалах у бардов, которых знал Цекало", – поделилась артистка. Он познакомил жену со множеством интересных и талантливых людей, жизнь которых впечатлила молодую исполнительницу.

Устав от скитаний по углам, Лолита Милявская приобрела коммуналку в доме 1902 года в Лялином переулке. В новом жилье не было горячей воды, и супруги три года мылись в баке. Потом пара заработала на газовую колонку и купила поддон. Особенное удовольствие певица испытывала от телевизора, который был взят напрокат.

Сейчас Лолита Милявская живет на Таганке, но очень скучает по старому району. Поэтому звезда постаралась далеко не уезжать от Лялина переулка. Она вспомнила, что там был один минус: во дворе дома стояла пристройка, у которой все время менялось назначение. Последнее – гостиница с почасовой сдачей номеров.

Автор: 22 мая 2020, 20:41 Источник: «Москвич Mag» ✓ Надежный источник
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