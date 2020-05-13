Жених опоздал на свадьбу с Лолитой Милявской

Лолите Милявской пришлось дожидаться избранника в ЗАГСе. Он опоздал на "сумасшедшее количество времени".

За плечами Лолиты Милявской пять браков, один из которых, по ее словам, фиктивный. Впрочем, и последний – с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым – звезда хотела объявить фиктивным через суд, однако передумала, чтобы побыстрее получить развод.

Недавно артистка и тренер оказались в свободном статусе. И пока певица радуется тому, что все закончилось, ее экс-супруг снялся в скандально известном шоу Первого канала "Пусть говорят". Дмитрий Иванов вспомнил о том, как попал в неловкую ситуацию прямо перед свадьбой с Лолитой Милявской.

Влюбленные оформили отношения в 2010 году. В тот день, по словам спортсмена, все будто играло против него, а в последний момент остановил полицейский.

"Меня останавливают: "Куда вы, такой-то, сякой-то..." Я – ему: "Тороплюсь, у меня важное событие в жизни, я хочу оформить брак". Пришлось сказать, что у меня необычный союз, такая знаменитая супруга... Уж очень хотелось, чтоб меня быстрее отпустили", – пояснил Дмитрий Иванов.

"Она на тот момент уже была в ЗАГСе. Я через две сплошных перелетал, потом еще штраф пришлось заплатить, потому что меня остановил гаишник. В итоге я опоздал на какое-то сумасшедшее количество времени, она меня ждала", – припомнил тренер по сквошу.

Дмитрий Иванов признался, что его распирала гордость от того, что он стал мужем популярной певицы Лолиты Милявской. Ему хотелось всему свету рассказать об этом, поделиться радостью, однако он сдерживался. Сейчас в этом, по словам Дмитрия Иванова, уже нет смысла.