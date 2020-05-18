Лолита подтвердила слухи о новом романе: Когда есть возможность, мы вместе

Почти сразу после сообщения о разводе появились слухи о новом возлюбленном артистки. Поговаривали, что дива готовится в шестой раз пойти под венец.
Лолита Милявская подтвердила информацию о романе, однако отметила: замуж не торопится. Избранник звезды – человек занятой. Есть сведения, что он занимает высокий пост. В беседе с журналистами певица подчеркнула, что они много общаются по телефону ночами, так как не получается часто видеться из-за карантина.
"Когда есть возможность, мы вместе, конечно", – уточнила женщина. Также Лолита Милявская пока не хочет переезжать к возлюбленному. "Я просто очень люблю свою квартиру. Я люблю свое проживание у себя. Он тоже человек самодостаточный, поэтому мы просто устраиваем посиделки друг у друга", – отметила певица.
Замуж артистка тоже не хочет, а вот растянуть конфетно-букетный период не против. "Знаете, свобода – это очень здорово. Семья – это все-таки обязательства. Вставать у плиты – чтобы я? Нет уж", – подчеркнула Лолита.
Артистка пока не готова рассекретить имя возлюбленного. Однако звезда призналась, что очень уважает то, чем ее мужчина занимается. "От него многое зависит", – заинтриговала знаменитость.
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