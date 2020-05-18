Александр Ширвиндт пожаловался на голоса с того света

Александр Ширвиндт в беседе с журналистом Дмитрием Гордоном рассказал, как проходит его карантин. Также артист признался, что часто вспоминает тех, кого уже нет.

За последние несколько лет мужчина потерял троих близких друзей. Каждые похороны – очередная психологическая травма. В 2018 году артист простился с самым близким товарищем – из жизни ушел Михаил Державин. Не так давно умерли Марк Захаров и Галина Волчек. Михаил Ширвиндт с трудом переживает эти утраты.

Артисту уже 86 лет, и он признается, что столь внушительная цифра его пугает. Сейчас звезда советского экрана редко снимается и вообще старается реже покидать дачу.

Ширвиндт заявил, что по ночам к нему часто приходят близкие люди, которых уже нет в живых. "Миша Державин и Марк Захаров до сих пор снятся", – отметил артист. Он добавил, что в сновидениях друзья предстают такими, какими были во время последней встречи.

"Все мои уже померли. Снаряды все чаще рядом со мной падают, но я пока цел", – с грустью говорит Михаил Ширвиндт. Также мужчина объяснил, почему не пришел на очередную церемонию прощания со знакомым. "Сил нет уже по кладбищам ходить. Хочу силы для своих похорон сохранить", – мрачно шутит артист.

Сейчас актера поддерживает семья – жена Наталья и сын Михаил. Недавно у звезды советского кино появились правнуки – внучка артиста родила близнецов. Ширвиндт с юмором относится к возрасту и заявляет, что еще не сыграл свою лучшую роль.