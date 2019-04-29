После похорон Цывиной не оказалось на кладбище

Весть о смерти Ирины Цывиной стала полной неожиданностью для ее фанатов и прочей общественности. Еще удивительнее то, что Цывиной не оказалось на кладбище.

18 апреля умерла Ирина Цывина. Артистке, вдове легендарного актера Евгения Евстигнеева было всего лишь 55 лет. Артистка была замужем несколько раз, но. по словам близких, только с прославленным мэтром обрела счастье. Однако спустя несколько лет назад он умер. После этого Цывина еще дважды выходила замуж.

Последним супругом артистки стал бизнесмен Александр Благонравов. Пара состояла в браке 11 лет, однако недавно стало известно, что Ирина регулярно переносила побои от мужа, у которого были серьезные проблемы с алкоголем. В конце концов, артистка решила оформить развод, но супруг умер. Из-за таких формальностей, как одинаковая фамилия у мужа и жены, и получилось, что Ирину Цывину похоронили под табличкой Благонравова. Об этом сообщили в передаче "Ты не поверишь!"

Артистка нашла свой последний приют на Троекуровском кладбище. Прощание же с ней состоялось в Доме кино. В первом ряду, возле белоснежного гроба оказались дети Ирины: дочь Зина и сын Евгений. Не остался в стороне и молодой любовник Цывиной Денис Сердюков.Молодой мужчина принес возлюбленной букет алых роз. Говорят, он еле сдерживал слезы. Однако нахлынувшие чувства не помешали ему вскоре быстро покинуть зал, чтобы дать интервью репортерам.

"Она постоянно общалась с дочерью, я с ней общался только однажды по Skype. Зина была на расстоянии, в другой стране, и Ира мучилась из-за этого", – рассказал журналистам Денис Сердюков. Отметим, что с Ириной Цывиной жил сын. После смерти Ирины Цывиной именно ее дети являются главными наследниками состояния актрисы, оцененного в 32 миллиона рублей.