"Он сам прекрасно знает": Киркоров хочет уехать на Украину по приглашению Зеленского

Владимир Зеленский и Филипп Киркоров поддерживали дружеские отношения на протяжении многих лет. Комик часто приглашал народного артиста России в столицу Незалежной, но все изменилось в прошлом году, когда Зеленский стал президентом Украины.
Во время прямого эфира в "Инстаграм" Филипп Киркоров пообщался с певицей Ольгой Поляковой и рассказал, что ждет от политика приглашения в Киев – хочет поделиться новостями и показать свежий репертуар. Певец сожалеет, что отношения между Россией и Украиной испортились, и он не может встретиться с близким другом.
Киркоров не обижается на Зеленского, потому что прекрасно понимает его статус. Однако напрашиваться в гости к украинскому лидеру звезда не будет.
"Он сам прекрасно знает, что Филипп Киркоров всегда придет и поддержит", – сказал артист.
Напомним, что бывший комик Владимир Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года. Он обошел на выборах Петра Порошенко. Актера поддержали 73,23% избирателей во втором туре голосования.
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