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"Он сам прекрасно знает": Киркоров хочет уехать на Украину по приглашению Зеленского

Филипп Киркоров. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
После того как Владимир Зеленский стал президентом Украины, он не выходит на связь с Филиппом Киркоровым. Артистов связывала дружба.
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Владимир Зеленский и Филипп Киркоров поддерживали дружеские отношения на протяжении многих лет. Комик часто приглашал народного артиста России в столицу Незалежной, но все изменилось в прошлом году, когда Зеленский стал президентом Украины.

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Филипп Бедросович Киркоров певец, актер, композитор, продюсер

Во время прямого эфира в "Инстаграм" Филипп Киркоров пообщался с певицей Ольгой Поляковой и рассказал, что ждет от политика приглашения в Киев – хочет поделиться новостями и показать свежий репертуар. Певец сожалеет, что отношения между Россией и Украиной испортились, и он не может встретиться с близким другом.

Киркоров не обижается на Зеленского, потому что прекрасно понимает его статус. Однако напрашиваться в гости к украинскому лидеру звезда не будет. 

"Он сам прекрасно знает, что Филипп Киркоров всегда придет и поддержит", – сказал артист.

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Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Напомним, что бывший комик Владимир Зеленский стал президентом Украины в мае 2019 года. Он обошел на выборах Петра Порошенко. Актера поддержали 73,23% избирателей во втором туре голосования.

Автор: 8 апреля 2020, 10:41

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