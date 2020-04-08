Половину огромного состояния певице Адель придется отдать экс-возлюбленному

Певица Адель вынуждена будет поделиться кровно заработанными деньгами с супругом. Знаменитости предстоит пройти длительный бракоразводный процесс.

Ранее британская певица Адель сообщила о предстоящем разводе со своим мужем Саймоном Конекки. Супруги прожили в браке восемь лет. Теперь же, согласно закону, знаменитости придется делить совместно нажитое имущество. И, вероятно, для Адель это нелегкое решение. Ведь у нее, по разным оценкам, имеется в собственности порядка 180-200 миллионов долларов. В эту сумму входит заработанное на успешных пластинках певицы, а также на изнурительных гастролях.

В 2012 году у Адель и Саймона родился сын Анджело. Лишь ради него супруги постараются сохранить хорошие отношения. Также они отказались рассказывать журналистам подробности своего разрыва, чтобы огородить своего наследника от лишнего внимания.

Как пишет The Sun со ссылкой на источник, судебный процесс, который позже начнется в Лос-Анджеле, не будет подвергаться огласке. Отмечается, что развод Адель с избранником может затянуться на годы.

Напомним, в начале года Адель шокировала своей худобой. Певица всегда была полной, из-за чего испытывала некоторые проблемы со здоровьем.