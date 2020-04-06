"Память зафиксирует каждый кадр": Киркоров поделился скорбью по самой дорогой женщине

Король российской эстрады в своем инстаграм-аккаунте поделился серией видеороликов из памятных снимков с родительницей. Его матери Виктории не стало в 1994 году.
Филипп Киркоров поблагодарил друзей, которые помогли составить ему фото и видеоколлажи. Он отметил, что весь материал не поместился в один пост, сообщает Teleprogramma.pro. "Но моя память зафиксирует каждый кадр", – добавил певец.
Пользователи соцсети поддержали Филиппа Киркорова. Многие подметили, что артист поход на свою мать.
Как писали "Дни.ру", во время прямого эфира с Настей Ивлеевой певец раскрыл неожиданные подробности личной жизни. Музыканта не интересуют романтические отношения. По его словам, последние пару десятков лет он получал от любви только боль и разочарование. Теперь Филипп Киркоров делится теплыми чувствами только с самыми близкими людьми.
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