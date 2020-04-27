Дочь Шварценеггера ждет ребенка: первые снимки беременной актрисы

30-летняя Кэтрин Шварценеггер ждет ребенка. Подтверждением стали снимки беременной актрисы, которые появились в интернете.

Несколько месяцев назад 72-летний Арнольд Шварценеггер признался, что с нетерпением ждет внуков. Однако он не хотел давить на свою единственную дочь Кэтрин, которая в прошлом году вышла замуж за голливудского актера Криса Пратта, получившего широкую известность после ролей в фильмах "Стражи галактики" и "Мир юрского периода".

На днях в интернете появилась радостная новость – наследница знаменитого культуриста ждет ребенка. Также в Сеть просочились фотографии Кэтрин с прогулки. На снимках видно, что девушка в положении. Под футболкой заметен округлившийся живот. Кэтрин и Криса запечатлели папарацци во время езды на велосипедах в Санта-Монике.

Супруги очень счастливы, что скоро у них появится общий ребенок. На каком сроке Кэтрин, неизвестно. О своем интересном положении девушка не говорит.

Напомним, что у Криса Пратта уже есть наследник – семилетний сын Джек. Мамой мальчика является американская актриса Анна Фэрис. С ней Крис был в браке на протяжении девяти лет.