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Ловушка аферистов: звезда "Реальных пацанов" потеряла крупную сумму денег

Зоя Бербер. Фото: instagram.com/zberberr/
В последнее время все больше представителей российского шоу-бизнеса попадаются на удочку хитроумных мошенников. Среди жертв аферистов оказалась и звезда сериала "Реальные пацаны" Зоя Бербер.
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По словам актрисы, ей поступил звонок якобы из банка. Человек на другом конце провода представился работником технической поддержки и заявил, что со счета Зои был сделан подозрительный перевод.

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Отказавшуюся показать прелести звезду "Реальных пацанов" заменила другая

 Зоя Рудольфовна Бербер

Зоя Рудольфовна Бербер актриса

Также он добавил, что необходимо проверить мобильное устройство, несмотря на то, что транзакция денежных средств заблокирована. И попросил звезду установить необходимое приложение.

После этого со счета Бербер пропала крупная сумма денег. К счастью, артистка успела сделать несколько скриншотов экрана с данными о переводе. Только спустя время Зоя поняла, что злоумышленники управляли ее телефоном с помощью установленного ею приложения.

"Меня обокрали на огромную сумму. В связи с огромной занятостью и бессонной головой меня поймали в самый удачный для них момент", – сетует Бербер.

После случившегося актриса позвонила в банк, чтобы заблокировать счет. Кроме того, она написала заявление в полицию для возбуждения уголовного дела. Зоя надеется наказать преступников и вернуть свои деньги.

Автор: 17 апреля 2020, 18:47

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