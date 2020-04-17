Ловушка аферистов: звезда "Реальных пацанов" потеряла крупную сумму денег

По словам актрисы, ей поступил звонок якобы из банка. Человек на другом конце провода представился работником технической поддержки и заявил, что со счета Зои был сделан подозрительный перевод.
Также он добавил, что необходимо проверить мобильное устройство, несмотря на то, что транзакция денежных средств заблокирована. И попросил звезду установить необходимое приложение.
После этого со счета Бербер пропала крупная сумма денег. К счастью, артистка успела сделать несколько скриншотов экрана с данными о переводе. Только спустя время Зоя поняла, что злоумышленники управляли ее телефоном с помощью установленного ею приложения.
"Меня обокрали на огромную сумму. В связи с огромной занятостью и бессонной головой меня поймали в самый удачный для них момент", – сетует Бербер.
После случившегося актриса позвонила в банк, чтобы заблокировать счет. Кроме того, она написала заявление в полицию для возбуждения уголовного дела. Зоя надеется наказать преступников и вернуть свои деньги.
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