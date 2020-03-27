Отказавшуюся показать прелести звезду "Реальных пацанов" заменила другая

Онлайн-кинотеатр "КиноПоиск HD" начал показ нового комедийного серила "Проект "Анна Николаевна". Главную роль в картине исполнила звезда теленовеллы "Реальные пацаны" Зоя Бербер.

Работа над комедией "Проект "Анна Николаевна" велась в июле 2019 года в городе Кронштадте. Съемки длились несколько месяцев. Жители населенного пункта с удовольствием помогали киношникам, многим посчастливилось стать частью массовки.

Интересно, что актриса Зоя Бербер, выполнившая почти все трюки в кадре самостоятельно, в постельной сцене сниматься отказалась. По сценарию ее героиня занимается любовью с персонажем Антона Филипенко. Киношникам пришлось нанимать дублершу – именно ее обнаженное тело мы видим в пикантной сцене. По словам Зои Бербер, сериал получился бы интересным и без откровенных эпизодов.

По сюжету теленовеллы "Проект "Анна Николаевна" российским ученым удалось создать робота-полицейского. Детище разработчиков – девушку андроида – сложно отличить от реального человека.

Испытывать искусственный организм решают в одном из провинциальных отделений МВД. Работникам участка секрет новой сотрудницы не сообщают. Капитан Анна Николаевна Королькевич – невероятно сильная, быстрая и ловкая, отлично дерется и владеет оружием. Эксперимент заходит слишком далеко, когда андроид сближается с коллегой по цеху, сообщает Teleprogramma.pro.