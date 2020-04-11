Актер из "Гарри Поттера" впервые станет отцом

Британский актер Руперт Гринт и его возлюбленная Джорджия Грум скоро станут родителями. В Сети распространились снимки актрисы, где она запечатлена с округлившимся животом.
Напомним, Руперт Гринт и Джорджия Грум встречаются уже девять лет. Отношения между ними завязались во время съемок. Некоторые зарубежные СМИ сообщают, что пара уже сыграла свадьбу, однако сам актер позднее опроверг эту новость.
Руперт Гринт прославился благодаря роли Рона Уизли в серии фильмов о Гарри Поттере. Артист также сыграл в лентах "В белом плену", "Лунная афера" и сериале "Большой куш".
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