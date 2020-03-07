В Little Big рассказали об обмане с песней для "Евровидения"

Вскоре поклонники группы и самого конкурса начали гадать, с какой песней Илья Прусикин и Софья Таюрская отправятся покорять Европу. В Сети появились слухи о том, что коллектив выступит с новой композицией "UNO".
7 марта в ютубе появился отрывок из песни. Автор публикации отметил, что она официально заявлена на конкурсе, который пройдет в Нидерландах. Однако эта информация оказалась искусным обманом. Вскоре после публикации фрагмента Софья Таюрская вышла на связь со своими подписчиками в инстаграм и опровергла "утку".
Немногим позже ситуацию прояснила PR-менеджер коллектива Полина Храмова. Она обратила внимание, что официальный трек для "Евровидения" группа Little Big выпустит на своем ютуб-канале.
"Мы не публикуем свои новые треки на каких-то других платформах, стоит дождаться анонса в официальных социальных сетях", – заявила Храмова.
Представитель группы добавила, что песня будет анонсирована в срок до 9 марта, передает Пятый канал.
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