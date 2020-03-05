"Шавермы покушать или дошик заточить": парень Бузовой раскрыл стоимость совместных ужинов

Давид Манукян стал героем нового выпуска ютуб-шоу "Алена, блин". Молодой человек рассказал, сколько денег тратит на Ольгу Бузову.

Об отношениях пары стало известно в прошлом году. Ребята часто демонстрируют чувства на камеру и не стесняются публично говорить о любви друг к другу. Однако у многих возникли сомнения в искренности Давида Манукяна, ведь парень зарабатывает значительно меньше своей возлюбленной. Поклонники разделились на два лагеря – одни радуются за кумира, а вторые пытаются предостеречь девушку от ошибок. В шоу "Алена, блин" Дава заверил, что может себе позволить содержать такую девушку, как Ольга Бузова.

Он признался, что средств на подарки певице и развлечения с ней уходит практически столько же, сколько на развитие карьеры. "Я на свой продакшн, на все трачу деньги большие, на рекламу где-то, на съемки, на все. И столько же трачу на Олю – не меньше. Очень-очень много", – признался Манукян. Также парень рассказал, во сколько в среднем ему обходится ужин в ресторане с любимой. "В зависимости от места – может быть 20, может быть 30 тысяч, может быть 50, может 80", – раскрыл бюджет артист.

Однако Дава уверил, что ему лично абсолютно все равно, где питаться. "Я могу шавермы покушать или дошик заточить – вообще не обломно будет", – заверил он ведущую. Парень считает, что у Ольги Бузовой есть уровень, которому он должен соответствовать, даже несмотря на то, что она тоже в целом не против поесть лапшу быстрого приготовления.