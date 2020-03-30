Клава Кока намекнула на личность возлюбленного

Исполнительница публично призналась, что сейчас состоит в отношениях. Она заявила, что ее избранник – известный "Ютуб"-блогер, а его имя начинается на букву "Д".
Сообразительные поклонники быстро сообразили, что речь идет о Дмитрии Гордее. К слову, слухи об их романе ходят уже довольно давно.
По словам 23-летней Клавы, раньше она была уверена, что в этом возрасте у нее уже будет супруг и наследники. Но пока на первом месте для нее стоит карьера. К слову, девушка уже четыре года является участницей одного из самых популярных лейблов страны.
Тем не менее, исполнительница часто думает о детях. Она не знает, сколько раз будет рожать. Возможно, она станет многодетной мамой. Об этом Кока рассказала в беседе с корреспондентом Starhit.
Отметим, что во время беседы с Настей Ивлеевой артистка представила отрывок из своей новой песни. Она спросила совета у блогерши, как ей лучше назвать хит. Ведущая "Орла и решки" отметила, что главноеинтегрировать слово "бабы".
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