"В школе пил только водку": известный телеведущий сделал признание в эфире

Накануне Александр Гудков стал гостем прямого эфира блогера Насти Ивлеевой. Знаменитости задавали друг другу каверзные вопросы, а в случае неверного ответа проигравший должен был понести наказание, которое ему назначил оппонент. За звездами наблюдали более ста тысяч пользователей.
В ходе игры Александр Гудков несколько раз ошибся. В результате телеведущему пришлось поцеловаться с пылесосом, разбить сырое яйцо о голову, съесть ложку горчицы и попробовать кошачий корм. Блогер тоже пострадала: ее заставили сидеть с прищепкой на носу.
Чтобы снизить напряжение, Александр Гудков и Настя Ивлеева решили выпить алкоголь во время состязания. Шоумен заявил, что употребляет только крепкие спиртные напитки. "В школе я пил только водку. Вообще, я слабый на алкоголь", – сделал признание шоумен.
Любопытно, что увлечение алкоголем в школьные годы не отразилось на его успеваемости. Александр Гудков получал только отличные оценки, и лишь однажды ему поставили тройку по английскому языку в выпускном классе, передает "Пятый канал".
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