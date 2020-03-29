"В школе пил только водку": известный телеведущий сделал признание в эфире

Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Собчак раскрыла неожиданную причину увольнения Шепелева
"Ситуация выходит из-под контроля": состояние Димы Билана ухудшилось
Отдых с миллионершей обернулся для Шаляпина больницей
"Нет места безголосой Бузовой": Пугачева выдвинула жесткое требование
Лера Кудрявцева рассказала об уходе молодого мужа
партнеры
Воскресенье
29 марта
Лента новостей
13:10
Лекарство от коронавируса из России оценили в США
12:41
В очаге коронавируса в Москве заметили миллиардера
11:31
"Татарский гламур": Мороз в наряде отца объявила о смене имиджа
10:25
Названы сроки пика эпидемии коронавируса в России
10:21
"Они не боятся ничего": Сафронов высказался о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой
10:16
Коронавирус: последние новости сегодня, 29 марта 2020 года
09:39
Знаменитая оперная певица попала в больницу с коронавирусом
08:01
"Пир во время чумы": народ загнобил Рудковскую за излишества
06:02
Меладзе обнаружил у себя во двое доисторическое животное
04:00
"Воняет сексом": экс-любовница рыжего из "Иванушек" шокировала новым заявлением об отцовстве
02:04
"Прилучный, кусай локти": певец мирового уровня оказал знаки внимания Муцениеце
01:51
Проще простого: названо лучшее лекарство против коронавируса
00:02
"Решила уехать в Норвегию": на Голубкину накинулись за ее безрассудство во время пандемии
22:07
Гагарина показала голое фото в свой день рождения
20:01
Яна Троянова ужаснула народ внешним видом
18:07
"Забери сердце": любовник посвятил Бузовой нежную песню (видео)
17:59
Переплюнули всех: Пригожин и Валерия отправились на концерт в противогазах
17:55
"Это пошло": Елена Малышева обрушилась с критикой на толстых людей
17:47
"Закрыть в сарае": Стас Пьеха пошел на крайние меры для защиты бабушки от коронавируса
17:41
"Думал об убийстве": жена Макарского раскрыла подробности непростой жизни с артистом
17:30
Дети из "Голоса" чуть не довели Меладзе до слез
17:20
Сын Аниты Цой подрался с англичанами в Лондоне из-за двух пачек макарон
17:00
Зэки атакуют Максима Галкина письмами
17:00
Коронавирус: приколы про COVID-19
16:53
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
16:45
"Мама просила потерпеть": дочь Заворотнюк удивила откровением
16:42
Андрей Малахов заплакал из-за смерти актрисы Инны Макаровой
15:44
В России создали лекарство для лечения коронавируса
15:31
"Втащил меня внутрь": сын Королевой и Тарзана стал жертвой японской мафии
15:23
"Ушла в беспредел": юная дочь Крутого зажгла танцем на камеру в полуголом виде
15:00
Ток в голову и капельница: Шишкова слегла в клинику
14:48
Объятия и поцелуи: Газманов с ужасом вспоминает вечеринку сестры Крутого после заражения Лещенко
14:47
"Работа тяжелая рожей торговать": полуголый Галкин загнобил жалующихся на усталость звезд
14:39
Гробы вывозят колоннами: врач из Италии ужаснула рассказом об эпидемии в стране
14:24
"Гореть вам в аду": самоизолировавшаяся Кудрявцева взорвалась из-за обвинений
14:02
Сын Наташи Королевой построил любовь со звездой "Дома-2"
13:55
Лобода самоизолировалась после известия о коронавирусе у солиста "Рамштайн" Линдеманна
13:55
Избранник Волочковой в разгар коронавируса подарил ей бумагу вместо цветов
13:24
"Стало тяжело дышать": последние слова умершего из-за коронавируса музыканта
13:21
Поклонники довели ненакрашенную Бузову до истерики
13:08
"Готовлюсь к концу света": у возлюбленной Виторгана истерика из-за коронавируса
13:00
"Какая глупость!": Галич отбрила обидевшую ее Бузову
12:49
"Могло произойти после": Жасмин рассказала о заражении коронавирусом от Лещенко
12:48
Каждый день ставили капельницы: раскрыты подробности тяжелой операции Аделины Сотниковой
12:15
"Потеряли": Кеосаян поделился болью от утраты нерожденного ребенка Симоньян
12:04
"Давно знакомы": копия Самойловой из шоу "Голос" откровенно о связи с Джиганом
11:53
Стало известно о состоянии Баскова после "коронавирусной" вечеринки у Крутого
11:42
"Пиарится на грязи": Крутой пристыдил зарвавшуюся Собчак
11:28
Винокур вышел из себя после новых данных о Лещенко
11:26
"Леву вернули": жена больного коронавирусом Лещенко о состоянии певца
11:18
Без масок и с температурой: сотрудники продуктовых магазинов в России о работе в эпидемию
10:59
Все-таки развод? Джиган и Самойлова выставили на продажу дом
10:45
"Мой человек!": покойная Макарова навестила зятя
10:42
Мария Порошина разошлась с супругом и осталась одна с пятью детьми
10:36
Изолированная дочь олигарха Чигиринского изматывает врачей неадекватными запросами
10:22
Коронавирус: последние новости сегодня, 28 марта 2020 года
06:37
"Люди будут умирать": обнародовано страшное пророчество Ванги о коронавирусе
04:28
"Беспечное решение": Разин осудил инфицированного коронавирусом Лещенко
00:17
"Позаражались от Лещенко": Собчак назвала звезд с коронавирусом
21:49
Газманов заперся после общения с больным коронавирусом Лещенко
21:43
В Москве горе-вора нашли с помощью потерянного паспорта
21:37
В Москве умер еще один пациент с коронавирусом
21:34
"Вещь хорошая": врач прокомментировал популярный метод борьбы с коронавирусом
21:27
Гороскоп на выходные
21:21
В Петербурге водители устроили драку после ДТП
21:15
Зараженный Акунин раскрыл правду о своем страшном диагнозе
21:12
Совет на выходные 28-29 марта
20:41
Появились официальные данные о состоянии Лорак после контакта с инфицированным Лещенко
20:35
Бородина призналась в пагубной зависимости
19:50
Названа причина смертоносного пожара в Екатеринбурге
19:21
Песков посетил одну вечеринку с инфицированным коронавирусом Лещенко
19:18
Пассажира в наркотическом опьянении сняли с летевшего из Москвы самолета
19:04
Чумная свадьба: звезда сериала "Деффчонки" вышла замуж в маске
18:40
Пугачева призналась в измене молодому мужу
18:34
В тюрьму на полгода: власти пошли на отчаянные меры из-за коронавируса
18:01
"Приходится отказываться": перепуганный коронавирусом Дима Билан сделал заявление
17:57
"Он был несвободен": звезда сериала "Магомаев" о романе с Биковичем
17:30
Пришлось останавливать съемки: у Лещенко случился приступ на глазах у Малахова
17:17
Главные правила домашнего обучения на карантине
17:10
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
17:10
Зрители о новом шоу ТНТ с участием молодых красоток: Чую, будет много слез и нытья
17:06
В Британии у главы Минздрава диагностировали коронавирус
17:02
Давай займемся этим на полу: сидящая в самоизоляции Бузова вызывает спортивных мужиков на дом
16:30
Названы самые полезные при коронавирусе продукты
16:30
"Больные люди": Лолита набросилась на безмятежно гуляющих во время эпидемии
16:21
Коронавирус и беременность: что нужно знать
16:16
Шепелев сбежал с сыном от Фриске
16:07
"Просто негодяи": Светличная обвинила внучку в покушении на ее жизнь
15:47
"Пир во время чумы": кто из звезд мог стать носителем коронавируса на юбилее сестры Крутого
15:47
Тилль Линдеманн попал в реанимацию с коронавирусом
15:43
"Ответите перед богом и совестью!": врач-инфекционист обратился к народу в связи с коронавирусом
15:29
"Хорошие показатели": эксперт вселил надежду в напуганных коронавирусом россиян
15:29
"Мусорное мышление": униженная Боня вылила ушат помоев на скандальную Инстасамку
14:55
Меган Маркл запретила Гарри возвращаться в Великобританию
14:43
Отпевать и венчать предложили онлайн: священники РПЦ из-за коронавируса исповедуют через интернет
14:40
Новая беда: онкобольную Заворотнюк спасают от коронавируса
14:27
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусом
14:24
"Могу залезть в телефон": Агаларов признался Тодоренко в контроле над женой
14:23
"Культурное распитие" обернулось двойным убийством и пожаром в Новосибирске
13:59
Песков рассказал о продлении выходной недели в России
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пугачева призналась в измене молодому мужу
Давай займемся этим на полу: сидящая в самоизоляции Бузова вызывает спортивных мужиков на дом
"Просто негодяи": Светличная обвинила внучку в покушении на ее жизнь
"Работа тяжелая рожей торговать": полуголый Галкин загнобил жалующихся на усталость звезд
"Ходил, как оплеванный": от известного композитора отвернулись после подставы Пугачевой
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Шоу-бизнес

"В школе пил только водку": известный телеведущий сделал признание в эфире

Александр Гудков. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Шоумен Александр Гудков поделился подобностями личной жизни. Телеведущий признался, что в школьные годы употреблял только водку.
прочитано 59 раз

Накануне Александр Гудков стал гостем прямого эфира блогера Насти Ивлеевой. Знаменитости задавали друг другу каверзные вопросы, а в случае неверного ответа проигравший должен был понести наказание, которое ему назначил оппонент. За звездами наблюдали более ста тысяч пользователей.

ПО ТЕМЕ

Галкин высмеял Ивлееву за плохое знание английского

"Я не буду это есть!": Ивлееву довели до истерики в эфире

В ходе игры Александр Гудков несколько раз ошибся. В результате телеведущему пришлось поцеловаться с пылесосом, разбить сырое яйцо о голову, съесть ложку горчицы и попробовать кошачий корм. Блогер тоже пострадала: ее заставили сидеть с прищепкой на носу.

Чтобы снизить напряжение, Александр Гудков и Настя Ивлеева решили выпить алкоголь во время состязания. Шоумен заявил, что употребляет только крепкие спиртные напитки. "В школе я пил только водку. Вообще, я слабый на алкоголь", – сделал признание шоумен.

Любопытно, что увлечение алкоголем в школьные годы не отразилось на его успеваемости. Александр Гудков получал только отличные оценки, и лишь однажды ему поставили тройку по английскому языку в выпускном классе, передает "Пятый канал".

Автор: 29 марта 2020, 13:44

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
На Украине бросились в ноги России ради спасения от коронавируса
Россия получила новый статус из-за коронавируса
Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций

Шоу-бизнес

Наплевали на карантин: Аршавина заметили с новой пассией в центре Москвы
"Убейтесь об стену!": Гузеева взбешена из-за пандемии коронавируса
"Ходил, как оплеванный": от известного композитора отвернулись после подставы Пугачевой
"Они не боятся ничего": Сафронов высказался о рождении ребенка у Петросяна и Брухуновой

Проишествия

У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

Переплюнули всех: Пригожин и Валерия отправились на концерт в противогазах

Артисты решили защититься по полной программе
Шоу-бизнес

Бородина призналась в пагубной зависимости

Во власти вредной привычки телеведущая провела долгие годы
Шоу-бизнес

"Это пошло": Елена Малышева обрушилась с критикой на толстых людей

Ведущая не понимает сторонников боди-позитива
Шоу-бизнес

"Втащил меня внутрь": сын Королевой и Тарзана стал жертвой японской мафии

Парень очень напуган

Гороскоп

Гороскоп на выходные
Совет на выходные 28-29 марта
Гороскоп на сегодня, 27 марта
Гороскоп на неделю с 30 марта по 5 апреля

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Коронавирус сорвал Олимпийские игры – 2020
Месси пришлось играть с туалетной бумагой вместо мяча из-за коронавируса
Президент самого "звездного" футбольного клуба в мире умер от коронавируса
"Беспардонная": Загитову разнесли за неприличный жест на катке

Регионы

Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Спор вокруг "Тольяттиазота" дошел до финальной стадии
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+