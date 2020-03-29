Меладзе обнаружил у себя во двое доисторическое животное

Во всем мире сейчас лишь одна тема: пандемия коронавируса. Кто-то испугавшись сидит дома, другие же предпочитают не унывать и шутят по этому поводу. К последним можно отнести Валерия Меладзе. Артист решил прокомментировать ситуацию насчет COVID-19 и пофантазировал, что ждет человечество, если карантин продлится.
В своем инстаграм-аккаунте Меладзе написал, что вскоре природа станет совсем другой. В качестве шутливого доказательства он предоставил снимок, на котором видно, как он держит огромную птицу в объятиях. Животное он назвал "молодым птеродактилем" и сказал, что встретил его у себя во дворе.
"Представляю, кого мы еще увидим после недели выходных!", – пошутил Валерий.
Подписчики оценили шутку известного певца. "Главное, не динозавров", "Вам не страшно, может у нее коронавирус", "Великолепно смотритесь вместе!", – посмеялись фолловеры.
На фотографии с артистом запечатлен черный аист, который занесен в Красную книгу. Вряд ли Меладзе встретил бы на своей территории редкое животное. Скорее всего, он недавно посетил заповедник.
Сегодня Валерий, как и многие звезды шоу-бизнеса, находится на карантине. Ему также пришлось отменить свои концерты и уйти на вынужденный отдых.
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