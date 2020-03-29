Меладзе обнаружил у себя во двое доисторическое животное

Заслуженный артист России Валерий Меладзе решил пошутить по поводу пандемии коронавируса. Несмотря на печальную ситуацию, поклонники оценили чувство юмора певца.

Во всем мире сейчас лишь одна тема: пандемия коронавируса. Кто-то испугавшись сидит дома, другие же предпочитают не унывать и шутят по этому поводу. К последним можно отнести Валерия Меладзе. Артист решил прокомментировать ситуацию насчет COVID-19 и пофантазировал, что ждет человечество, если карантин продлится.

В своем инстаграм-аккаунте Меладзе написал, что вскоре природа станет совсем другой. В качестве шутливого доказательства он предоставил снимок, на котором видно, как он держит огромную птицу в объятиях. Животное он назвал "молодым птеродактилем" и сказал, что встретил его у себя во дворе.

"Представляю, кого мы еще увидим после недели выходных!", – пошутил Валерий.

Подписчики оценили шутку известного певца. "Главное, не динозавров", "Вам не страшно, может у нее коронавирус", "Великолепно смотритесь вместе!", – посмеялись фолловеры.

На фотографии с артистом запечатлен черный аист, который занесен в Красную книгу. Вряд ли Меладзе встретил бы на своей территории редкое животное. Скорее всего, он недавно посетил заповедник.

Сегодня Валерий, как и многие звезды шоу-бизнеса, находится на карантине. Ему также пришлось отменить свои концерты и уйти на вынужденный отдых.