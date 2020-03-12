Заподозренный в изменах Меладзе посоветовал детям грамотно распределять время на женщин

Валерий Меладзе стал новым гостем ютуб-шоу "Вопросы взрослому". Суть программы в том, чтобы узнать мнение старшего поколения о важных для детей темах.

Первым в списке был вопрос от пятилетнего Амира. Он захотел узнать у музыканта, куда мама выносит папин мозг. Артист рассмеялся и заверил, что ему лучше узнать такое у родительницы. "Ответ на этот вопрос не знает ни один мужчина, его лучше задавать женщинам", – лукаво подметил Валерий Меладзе.

Шестилетняя Даша обескуражила певца вопросом, почему Ольга Бузова не может прийти к ней на праздник. Артист замялся, но потом нашелся, что ответить. "Наверное, она не знала, что ты ждешь ее на свой день рождения, но после того, как ты прислала этот вопрос, я думаю, что мне удастся ее уговорить", – пообещал музыкант.

Следующий вопрос Валерий получил от семилетнего Дениса, который не понимал, почему нельзя встречаться с двумя девочками. Певец заверил ребенка, что в его возрасте сложно успеть и в детский сад, и на встречи к сразу двум пассиям. "Если бы было больше времени, то можно было бы", – отметил мужчина. Однако потом он все же одернул себя и предостерег юного ловеласа от ошибки, ведь его избранницы могут оказаться подружками, и тогда мальчику не поздоровится. Напомним, что отношения с Альбиной Джанабаевой из "ВИА Гра" артист начал, когда еще находился в браке со своей первой женой.