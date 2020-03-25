"Мне тошно и мерзко!": супруга Венцеслава из "Дома-2" отказывается видеть мужа-изменщика

21 марта женился экс-участник скандального реалити-шоу "Дом-2" Венцеслав Венгржановский. Его избранницей стала Дарья Некрасова.

Во время свадебного торжества произошел инцидент, который, судя по всему, разрушил счастье молодых. В ресторан, где проходило празднование, явилась подруга невесты Валерия.

Эффектная брюнетка заявила, что беременна от Венцеслава. Она кинула в него скомканным клочком бумаги, который оказался тестом на беременность.

Венгржановский измену отрицать не стал. По его словам, он имел интимную связь с Валерией всего один раз – в тот момент, когда они с Дарьей были в ссоре.

Тем не менее, шоумен уверен, что ребенок не от него. Не сходятся сроки. Но Некрасову это уже не волнует. Она наотрез отказывается видеться с мужем. Ее мать просто-напросто не пускает Венцеслава на порог их дома.

"Мне тошно и мерзко просто думать о том, что меня могло ждать с ним какое-то будущее. А будущего не было, и быть не могло! Жизнь – бумеранг, которая ударит и по нему, и по моей "любимой" подруге, которая за моей спиной решила взять то, что, по ее мнению, плохо лежит. Пусть подбирает, они друг друга заслуживают", – резко высказалась Дарья в беседе со Starhit.