Вдова Кобзона в роскошном норковом манто блеснула перед Терешковой

Иосиф Кобзон работал художественным руководителем вокально-эстрадного отделения Музыкально-педагогического института имени Гнесиных и преподавал там эстрадный вокал с 1984 года. А в 1993-м стал профессором. Среди его выпускников – эстрадные певицы Ирина Отиева, Валентина Легкоступова, Валерия. Многие из них пришли на открытие мемориальной доски мэтру советской и российской эстрады.

Создателем мемориальной доски стал знаменитый московский скульптор Александр Рукавишников – автор памятников Владимиру Высоцкому на Ваганьковском кладбище, Юрию Никулину у Цирка, Александра II у Храма Христа Спасителя в Москве.

Торжественную церемонию открыла легендарный диктор Анна Шатилова. Она много раз вела концерты с участием Иосифа Давыдовича. Поэтому ее приглашение кажется логичным.

А затем слово взяла слово Валентина Терешкова. "Мы сегодня не только его вспоминаем, но и отдаем дань глубочайшего уважения и преклонения перед человеком, жизнь которого была посвящена всем нам. Он был другом всех космонавтом – провожал в полет и провожал всех нас, делил с нами и радости, и горечи потерь. Он умел приходить на помощь ко всем. Его доброта и щедрое отношение к людям – хороший пример для всех нас", – заявила космонавт и депутат.

Нелли Кобзон появилась на церемонии в роскошном норковом манто. Она пошепталсь о чем-то с Терешковой, а потом обратилась ко всем присутствующим со словами: "Я благодарю коллег Иосифа Давыдовича по Государственной Думе и правительство Москвы за неоценимую поддержку за увековечение его памяти. Благодарю коллег по сцене и преданных поклонников за участие, память и любовь. Он был всегда достойным гражданином нашей страны и являлся достойным примером для молодежи, для зрителей. Сцена была его жизнью".