Опозорившаяся Бочкарева поблагодарила россиян в голом виде

Звезда сериала "Счастливы вместе" Наталья Бочкарева вновь стала знаменитой после скандала с наркотиками. Зимой актрису поймали с пакетиком запрещенного вещества, когда она находилась за рулем собственного авто. После судебных разбирательств выяснилось, что актрисе необходимо выплатить штраф за незаконное хранение наркотиков и отказ от медицинского освидетельствования. В итоге Бочкарева должна 48,8 тысяч рублей.
Так или иначе Наталья напомнила о себе и привлекла новых подписчиков в личный инстаграм-аккаунт. Теперь она регулярнее делает публикации, общается со своей аудиторией, радует ее новыми снимками. Недавняя фотография Натальи Бочкаревой произвела настоящий фурор. Актрису запечатлели лежащей в ванной. На Наталье не было ни сантиметра ткани, а все интимные места скрывала пена.
"Питер, зрители, огромное спасибо! Сегодня была особая атмосфера зала и овации! Я счастлива!" – подписала снимок актриса.
Подписчики, не скрывая восторга, начали писать под публикацией комментарии.
"Ох, Наталья, вы же такая шикарная женщина, что с ума сойти можно", "Господи, какая же красота... Побольше бы таких фото", "Меньше пены...", "Прекрасная и женственная", – отметили фолловеры.
Также поклонники поинтересовались, кто фотографировал Наталью, но Бочкарева решила оставить этот вопрос без ответа.
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