Наталья Бочкарева снова плюнула на закон

Наталья Бочкарева снова нарушила закон. Сообщается, что актриса до сих пор не оплатила штрафы после громкого скандала.

Звезда сериала "Счастливы вместе" вернула себе былую популярность, однако не лучшим способом. Ранее сообщалось, что Наталье необходимо выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за незаконное хранение наркотиков. После судебного слушания прошел месяц. Стало известно – актриса эту сумму до сих пор не выплатила. Кроме того, Бочкарева должна оплатить штраф за отказ от медицинского освидетельствования, а также за превышение скорости более чем на 60 километров в час. Итого за актрисой числится неоплаченная сумма в размере 48 тысяч 800 рублей.

Общественность гадает, почему актриса до сих пор не может погасить штрафы, ведь для нее эта сумма может быть небольшой. Недавно Бочкарева в своем инстаграм-аккаунте объявила о продаже автомобиля. Именно в этой машине Наталья находилась, когда ее поймали с наркотиками. Известная по роли Даши Букиной нашла преимущества езды на заднем сидении после того, как ее лишили водительских прав.

Но, видимо, "любимый конь" артистки пока не передан в другие руки, и поэтому у нее нет необходимых для оплаты штрафа средств. Чтобы ускорить процесс, Наталья пообещала не только вручить ключи новому владельцу после продажи, но и дать автограф.