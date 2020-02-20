Наталья Бочкарева снова плюнула на закон

Звезда сериала "Счастливы вместе" вернула себе былую популярность, однако не лучшим способом. Ранее сообщалось, что Наталье необходимо выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей за незаконное хранение наркотиков. После судебного слушания прошел месяц. Стало известно – актриса эту сумму до сих пор не выплатила. Кроме того, Бочкарева должна оплатить штраф за отказ от медицинского освидетельствования, а также за превышение скорости более чем на 60 километров в час. Итого за актрисой числится неоплаченная сумма в размере 48 тысяч 800 рублей.
Общественность гадает, почему актриса до сих пор не может погасить штрафы, ведь для нее эта сумма может быть небольшой. Недавно Бочкарева в своем инстаграм-аккаунте объявила о продаже автомобиля. Именно в этой машине Наталья находилась, когда ее поймали с наркотиками. Известная по роли Даши Букиной нашла преимущества езды на заднем сидении после того, как ее лишили водительских прав.
Но, видимо, "любимый конь" артистки пока не передан в другие руки, и поэтому у нее нет необходимых для оплаты штрафа средств. Чтобы ускорить процесс, Наталья пообещала не только вручить ключи новому владельцу после продажи, но и дать автограф.
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