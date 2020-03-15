"Я не могу его простить": ведущий "Дома-2" рассказал о смерти отца

Влад Кадони почти ничего не рассказывает о семье и личной жизни, поэтому до сих пор о нем известно очень мало. Однако накануне мужчина поделился личной трагедией.

Шоумен старается держать все тайны при себе, поэтому даже во время обсуждений в эфире "Дома-2" он старается не проводить параллели между собой и участниками. Но недавно сделал внезапное признание в студии "Бородина против Бузовой".

Темой передачи были отношения участников телестройки с родителями. Оказалось, что Влад Кадони долгое время ничего не знал о судьбе отца. Мать воспитывала мальчика одна и ничего не рассказывала о папе. Родственники открыли парню правду, когда тот учился уже в старших классах. Шоумен вспоминает, что это было очень буднично – никаких особенных "моментов". "Я не могу его простить или не прощать за то, что его убили", – отметил телеведущий. Он признался, что не несет с собой по жизни обиду на отца, так как уверен, что от подобных душевных грузов лучше избавляться.

Напомним, что матерью Влада Кадони является не менее известная личность Елена Голунова, которая прославилась после участия в ТВ-шоу "Битва экстрасенсов". Ведьма и после передачи продолжает заниматься мистикой, помогая людям избавиться от проблем нетрадиционным способом. Не так давно женщина снова вышла замуж.