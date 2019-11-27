"Седина в голову, бес в ребро": голую Орлову забросали камнями

Несмотря на свои 42 года, телеведущая продолжает удивлять поклонников роскошной фигурой. Она не стесняется облегающих нарядов и знает, как выгодно подать себя. Орлова нередко публикует фото в купальнике, доказывая, что после 40 женщина может выглядеть весьма притягательно.
В этот раз знаменитость выложила на своей странице в социальной сети "Инстаграм" любопытный кадр. Отдыхая на Сейшельских островах, соведущая Влада Кадони решила показать себя во всей красе и обнажилась перед камерой. Интимные места Ольга прикрыла пальмовой ветвью.
"Доброе утро", – пожелала Орлова подписчикам. Текст она сопроводила забавным смайликом в виде солнышка. Тем не менее, злопыхатели все равно нашли, к чему придраться. Пользователи Сети высказали мнение, что в таком возрасте женщине не стоило бы показывать наготу. Многие посчитали снимок вызывающим.
"Стыдоба" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – прим. ред.), "Да просто ужас, уже люди без одежды фоткаются. Взрослая женщина", "Седина в голову бес в ребро🙈", "Для себя можно, но не на показ", "Называется...пенсия на горизонте, а она туда же ))", "********** какой-то выставила", "На это же ваш сын взрослый смотрит, как так !!!!!?????" – высказались комментаторы.
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